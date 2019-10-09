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Среда, 9 октября 2019, 08:45 мск

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Грузия подсчитала убытки из-за отсутствия авиасообщения с Россией

За июль-август в связи с запретом авиасообщения с Россией Грузия потеряла около $113 млн. В сентябре поток туристов из России сократился еще на 20%, заявила в эфире программы «Лицом к лицу» на телекомпании «Имеди» глава Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили.

Она рассказала, что первом полугодии доходы Грузии от туризма росли. На этом фоне аналитики прогнозировали «беспрецедентно высокие цифры» в третьем квартале. Однако в июле потери в туриндустрии составили $57 млн, а в августе – $56 млн, посетовала высокопоставленная чиновница. Глава ведомства также добавила, что в сентябре произошло сокращение потока туристов из России. Это, по ее словам, сказалось на частном секторе, туриндустрии и бизнесе.

Как писал «Новый День», российские власти запретили авиасообщение с Грузией после массовых акций протеста в Тбилиси, которые начались вечером 20 июня. Митингующие требовали отставки спикера парламента, главы МВД и Службы национальной безопасности. Также участники протестов требовали проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Поводом для недовольства стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который во время заседания ассамблеи сел в кресло спикера парламента Грузии, причем, по предложению грузинской стороны. Это возмутило оппозиционных депутатов. В результате заседание было сорвано.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Также он предписал туроператорам и турагентам остановить продажу туров в эту страну. Позже Минтранс РФ объявил о введении запрета на полеты в РФ грузинским авиаперевозчикам с 8 июля.

Вчера, 8 октября, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время. Об этом он сообщил по итогам встречи Межпарламентской группы Россия – Грузия. При этом Калашников отметил, что приоритетом для России остается безопасность ее граждан. «Мы видим, в последнее время эксцессов таких в Грузии нет, но и при этом политики должны проявить свою волю, в том числе и новые политики, которые приходят, сделать какие-то в этой связи заявления», – указал он, заметив, что «просто так не происходит ничего».

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 09.10.19

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Метки / Грузия

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