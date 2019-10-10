Турецкие войска продвигаются вглубь Сирии. Есть жертвы

Армия Турции продолжает продвижение к востоку от реки Евфрат в Сирии, согласно плана наземной фазы операции «Источник мира», сообщило Министерство обороны Турции. «Наши героические военные, участвующие в операции «Источник мира», продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат», – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В результате бомбардировки Турцией пограничных городов Сирии погибли пять мирных жителей и десятки получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на Арабо-курдскую вооруженную коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС). В СДС также сообщили о гибели трех бойцов.

Страны ЕС и США осудили начало операции.

Как писал «Новый День» турецкие военные подразделения начали пересекать границу на северо-востоке Сирии вчера, 9 октября. Анкара намерена создать на территории Сирии зону безопасности, свободную от террористов. Отмечается, что перед турецкими военнослужащими поставлена задача вынудить курдские формирования отойти от границы. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальной принадлежности.

Как писал «Новый День», ранее Анкара объявила о планах зачистить турецко-сирийскую границу и прилегающие территории от террористов и отрядов курдского ополчения. Соединенные Штаты уже эвакуировали 50 военнослужащих из этого региона. Однако американский президент Дональд Трамп заявил, что США курдов не бросят. А если Турция применит излишнюю силу, то ее ждут последствия. Об этом он написал в Twitter.

Кремль, в свою очередь, предостерег от действий, которые могут повредить урегулированию сирийского конфликта. Особенно сейчас, когда в Арабской Республике сформирован Конституционный комитет, и запланировано его первое заседание, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он выразил надежду, что Турция будет соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 10.10.19

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