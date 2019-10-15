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Вторник, 15 октября 2019, 14:49 мск

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Пекин призвал Анкару прекратить военную операцию в Сирии

Фото: Минобороны РФ

Китай призвал Турцию прекратить военные действия на территории Сирии и вернуться на путь политического урегулирования. Соответствующее заявление официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай выступает против применения силы в международных отношениях, мы считаем, что все стороны должны в полной мере соблюдать принципы и цели Устава ООН, а также нормы международных отношений, искать пути для политико-дипломатического урегулирования проблемы в рамках международного права», – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что «суверенитет, территориальную целостность, независимость и единство Сирии следует уважать и защищать». «Мы призываем Турцию прекратить военные действия и вернуться на верный путь политического урегулирования», – заявил Гэн Шуан.

Как писал «Новый День», президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Ее цель – освободить приграничные территории от боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Турецкая авиация и артиллерия в тот же день нанесли массированные удары ряду сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной фазы операции.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 15.10.19

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