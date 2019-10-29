Лесные пожары в Калифорнии приняли катастрофические масштабы. Из-за разгула огненной стихии жители Лос-Анджелеса и его окрестностей, в числе которых множество звезд шоу-бизнеса и спорта, в спешном порядке покидают свои дома, сообщает Associated Press.

В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за катастрофических пожаров

Пламя, которое резко взмыло вверх по крутому склону возле Музея Дж. Пола Гетти в районе Брентвуда, уничтожило несколько больших домов. Людям удалось спастись, однако один пожарный серьезно пострадал во время тушения огня в округе Сонома. По словам экспертов, усилившийся ветер и сухая погода могут превратить «любую искру в разрушительный ад».

В результате бедствия почти 2,2 млн человек остались без электричества, так как крупнейшая калифорнийская коммунальная компания отключила его подачу, чтобы не допустить возгорания оборудования.

Пожар вспыхнул на прошлой неделе в районе виноградников и виноделен к северу от Сан-Франциско. Он быстро распространился и теперь угрожает территории в 267 квадратных километров. Огонь уничтожил 96 зданий, в том числе 40 жилых домов. В зону эвакуации попали порядка 200 тыс. человек. Из 58 округов штата 43 были предупреждены о высокой пожароопасности. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень высокой скоростью. В минувшие выходные губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим ЧС.

В Лос-Анджелесе пламя подобралось вплотную к домам главной звезды баскетбола США Леброна Джеймса и бывшего губернатора, спортсмена и актера Арнольда Шварценеггера, которому пришлось спешно эвакуироваться. «Боже, эти пожары – не шутка», – написал в Twitter игрок «Лос-Анджелес Лейкерс». «Сумасшедшая ночь», – добавил Леброн Джеймс, купивший дом в этом районе в 2018 году.

Из-за разгула огненной стихии пришлось отменить голливудскую премьеру фильма Шварценеггера «Терминатор: Темная судьба». Как передает «РГ», тем временем огонь перекрыл южную полосу автомагистрали 405, являющуюся основным транспортным коридором, ведущим в международный аэропорт Лос-Анджелеса с севера.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 29.10.19

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