Посольства Израиля указали на нехватку денег и прекратили работу

Представительства Израиля с 30 октября прекращают работу по всему миру. Дипломаты отказываются работать из-за решения Минфина сократить расходы на их содержание. Так, например, израильское посольство в Москве опубликовало сообщение о временном прекращении работы на своей странице в Facebook.

«В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство», – говорится в сообщении.

«Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время», – сообщили в израильском посольстве в Москве.

Аналогичным образом поступили израильские дипломаты и в других странах. По данным израильского «9 канала», о забастовке объявили сотрудники МИДа и Минобороны. Они недовольны решением Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и иных представителей Израиля по всему миру. Кроме того, финансовое ведомство намерено установить новые стандарты отчетности, согласно которым чиновникам придется раскрыть расходы и за прошлые периоды. Как отмечает Times of Israel, это может вынудить их вернуть в казну тысячи долларов. Недовольство дипломатов и чиновников Минобороны поддерживает Федерация труда Израиля.

Выплаты дипломатам и посланникам министерства обороны, из-за которых возник спор, шли на широкий спектр затрат, передает РБК. Так, речь идет о тратах на проведение мероприятий в посольствах и покрытие транспортных расходов сотрудников дипведомств. Изменение порядка выплаты возмещения и системы налогообложения зарплат, на котором настаивает Минфин, может существенно сократить доходы дипломатов, которые уже сейчас жалуются на низкие заработки. Забастовкой они угрожали с июля 2019 года, когда начали вводиться новые нормы.

«Я посол в Южном Судане. У меня нет денег, чтобы полететь в Южный Судан», – говорил в интервью Times of Israel дипломат Ханан Годер. «У нас нет средств на то, чтобы работать. Все, на что у МИДа хватает денег, – это аренда и зарплаты, иногда нам не хватает на электричество. Но у нас нет денег, чтобы купить новые чернила для принтера. Нет денег на кофе, на поездки», – описывал он ситуацию.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 30.10.19

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