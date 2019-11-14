Россия перебросила системы ПВО и вертолеты на север Сирии

На расположенный на севере Сирии аэродром в городе Камышлы из Хмеймима перебросили российские вертолеты. «Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС на севере Сирии», – пояснил журналист телеканала «Звезда» с места событий. На месте посадки были развернуты комплексы ПВО «Панцирь-С». Безопасность на земле обеспечивали военные полицейские.

Для перебазирования вертолетов из Хмеймима потребовалось около 5 часов. Они будут обеспечивать прикрытие российской военной полиции, которая патрулирует приграничные к Турции территории в рамках российско-турецкого меморандума. Ранее в Минобороны сообщили о создании авиационной комендатуры в Камышлы. В сообщении ведомства указывалось, что с помощью новой базы военные смогут патрулировать северо-восточную провинцию Хасака, которая граничит с Турцией и Ираком.

До октября в Камышлы находилась база США. Американские военные покинули ее после начала турецкой военной операции «Источник мира» против курдских вооруженных группировок и соглашения, достигнутого курдами с сирийской правительственной армией при посредничестве Москвы.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 14.11.19

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