Асад: США мешают переговорам Дамаска с курдами

Президент Сирии Башар Асад заявил, что военная операция Турции «Источник мира» способствовала переговорам Дамаска с курдами, однако США пытаются помешать этому процессу, передает РИА «Новости». Асад сообщил, что большая часть курдов – патриоты, поддерживающие свою страну и сирийский народ, как и другие этнические группы. Однако, по его словам, эти группы, будь то арабские или курдские, действуют по указанию американцев.

«После возвращения сирийской армии (на северо-восток Сирии) мы сейчас пытаемся их убедить в том, что стабильность будет тогда, когда мы все будем соблюдать сирийскую конституцию, так как конституция выражает волю народа. И когда сирийская армия возвращает контроль, вместе с армией возвращаются государственные институты Сирии», – передает слова Асада телеканал «Россия 24».

Сирийский лидер также заявил, что после «турецкого вторжения» в данном вопросе появился прогресс, а Россия играет важную роль в этом вопросе. «В решении вопросов иногда мы идем вперед, а иногда делаем шаг назад по разным причинам. Одна из этих причин – давление США на вооруженные группировки в Сирии, чтобы те не соглашались с сирийским правительством, и это ожидаемо», – пояснил президент, добавив, что сейчас у Дамаска больше оптимизма в данном направлении, так как, спустя девять лет войны, многие сирийцы осознали важность единения с властью.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 15.11.19

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