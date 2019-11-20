В калифорнийском пожаре сгорел изумруд стоимость 280 млн долларов

Один из пострадавших от разрушительного лесного пожара в Калифорнии завил, что огонь уничтожил его изумруд. Стоимость камня погорелец оценил в 280 млн долларов.

Мужчина подал иск к компании Pacific Gas and Electric, передает Bloomberg. Владелец утверждает, что огнем был уничтожен изумруд весом 227 кг. Кроме того, его семья подала прошение о возмещении ущерба на сумму 4,5 млн долларов.

Юристы Pacific Gas and Electric Company сомневаются в словах пострадавшего и просят суд дать им возможность допросить мужчину, а также изучить документы, которые подтверждают стоимость утраченной ценности.

Напомним, причиной лесного пожара «Кэмп», возникшего в 2018 году, признана неисправность линии электропередачи. Огнем были уничтожены около 19 тысяч зданий и сооружений. Во время пожара погибли 85 человек. Ущерб был оценен в 16,5 млрд долларов.

Сакраменто, Служба информации РИА «Новый День»

Сакраменто. Другие новости 20.11.19

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