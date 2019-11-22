Зарубежные СМИ сообщили о ядерном взрыве в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море произошел мощный взрыв. Как сообщает со ссылкой на военные источники американское издание Hal Turner Radio Show, взрыв был ядерным, произошел на глубине около 50 метров, а мощность заряда составляла от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

По словам руководителя лаборатории прогнозов Центра геофизических прогнозов «Градиент» Виктора Бокова событие в Южно-Китайском море действительно могло быть ядерным взрывом. «Мы посмотрели информацию по экзогенным процессам. Там действительно мощные процессы идут, но они очень медленные для инициирования землетрясения. Поэтому маловероятно, что это природное явление, скорее всего, это действительно испытание ядерного оружия», – рассказал ученый НСН.

Стоит отметить, что по данным глобальной сети мониторинга окружающей среды uRADMonitor фоновые показания уровни радиации превышены на побережье Южно-Китайского моря. Так, например, в китайском Чжаньцзяне – 0,24 микрозиверта/час, в Шэньчжене – 0,23 микрозиверта/час, в Сингапуре – 0,21 микрозиверта/час. Для сравнения, уровень радиации в Куала-Лумпуре, находящемся вдали от побережья Южно-Китайского моря, составляет 0,06 микрозиверта/час.

В пресс-службе Роспотребнадзора поспешили заверить, что на данный момент никакой угрозы негативного воздействия на россиян в связи с сообщениями СМИ о взрыве в Южно-Китайском море нет. В ведомстве заверили, что усилят мониторинг радиации в районе Южно-Китайского моря.

Японская газета Ryukyu Simpo сообщила, что житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью «урановый топливный стержень». Губернатор префектуры Дэни Тамаки обратился к военным, которые утром следующего дня произвели замеры радиации, однако повышения фона не зафиксировали.

Зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Южно-Китайском море несут боевое дежурство подводные лодки США. В связи с этим, как минимум одна из них могла получить повреждения при взрыве. Также отмечается, что взрыв мог произойти непосредственно на борту субмарины. Официального подтверждения этой информации нет.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что эта новость является фейком, так как подводный ядерный взрыв мощностью 10-20 килотонн вызвал бы цунами, однако сообщений об этом явлении не поступало, пишет Newsru.com. Кроме того, через Южно-Китайское море проходит множество маршрутов грузоперевозок, соответственно, взрыв обязательно был замечен экипажем какого-либо судна.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 22.11.19

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