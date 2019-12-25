На АЭС под Парижем произошел инцидент 2-го уровня опасности

Агентство ядерной безопасности Франции объявило об инциденте 2-го уровня опасности на АЭС «Пэнли». Объект расположен на берегу Ла-Манша, примерно в 200 километрах к юго-западу от столицы Франции.

Как напоминает РИА «Новый День», работа реактора АЭС «Пэнли» была остановлена летом текущего года – для проведения планового технического обслуживания и перегрузки топлива. По итогам ревизии оборудования, сообщает «Евроньюс», специалисты выявили 28 неисправных компонентов электрообородувания. Все детали были произведены компанией Schneider Electric и подлежат замене. В случае внештатной ситуации из-за подобного дефекта было бы невозможно запустить резервную систему реактора, обеспечивающую его безопасность.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 25.12.19

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