Ученые признали вымершим еще один вид пресноводных рыб

Вид осетровых – лопатоносы – признан вымершим. С 1960-х годов не было сведений о поимке этой рыбы.

Лопатоносы обитали в бассейне Аральского моря, в которое впадает две реки Амударья и Сырдарья, сообщил профессор МГУ, ихтиолог, член межведомственной комиссии по Красной книге РФ Кирилл Кузищин радиостанции «Говорит Москва».

«Они очень близкие родственники осетров, но отличаются курьезным внешним видом – у них уплощенная голова, напоминающая лопату. В Амударье обитают два вида: большой и малый амударьинский лопатоносы. В Сырдарье обитал малый сырдарьинский лопатонос. Это маленькая рыбка длиной примерно 20 см», – рассказал ученый.

Целевые усилия по обнаружению хотя бы одной живой особи этого вида не увенчались успехом. «Бытует такое представление, что этот вид уже вымер. Его больше не существует на нашей планете», – заключил Кузищин.

Ранее были официально признаны вымершими крупнейшие пресноводные рыбы современности – веслоносы. Вид Psephurus gladius обитал в реке Янцзы. С 2003 года ученым не удалось обнаружить не одной живой особи. По словам специалистов, причиной гибели этих рыб стала человеческая деятельность – строительство плотин и загрязнение водоемов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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