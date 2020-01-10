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Пятница, 10 января 2020, 11:50 мск

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Крупнейшая пресноводная рыба вымерла из-за деятельности человека

Веслоносы – крупнейшие пресноводные рыбы современности официально признаны вымершими. К их исчезновению привела деятельность человека.

Вид Psephurus gladius обитал в реке Янцзы, сообщает LiveScience. С 2003 года ученым не удалось обнаружить не одной живой особи. Специалисты исследовали местные реки и водоемы, а также рыбные рынки, чтобы найти подтверждение существованию представителей этого вида.

По словам ученых, к вымиранию веслоносов привели несколько факторов, но все они связаны с деятельностью человека – это неконтролируемый вылов, строительство плотин и загрязнение водоемов.

Китайские веслоносы, или псефурфы, могли достигать семи метров в длину. По некоторой информации, особо крупные экземпляры весили около полутонны.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 10.01.20

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