Иран пригрозил Трампу Гаагским судом

Иран готовит иск в Международный уголовный суд в Гааге против президента США Дональда Трампа, которому будут предъявлены официальные обвинения в организации теракта и убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил официальный представитель судебной власти исламской республики Голямхосейн Эсмаили.

«Ясно, что убийство Касема Сулеймани было терактом. Мы подадим в Гааге иск на Дональда Трампа, американских военных в Ираке», – цитирует его слова «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по территории Ирака, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Это спровоцировало обострение отношений на Ближнем Востоке. Тегеран обещал отомстить, а Вашингтон – ответить агрессией на любой немирный шаг Ирана.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. После атаки Трамп выступил с обращением, в котором анонсировал введение новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из сделки по атому.

Несмотря на то, что угроза военного столкновения была нивелирована, российские политические эксперты считают, что «перемирие» между США и Ираном только видимость – в ближайшее время возможно начало новой гибридной войны.

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

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