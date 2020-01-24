Крупнейший британский ритейлер сменил торговую стратегию ради экологии

Крупнейшая британская сеть супермаркетов Tesco приняла решение не продавать консервы в паках. Отказ от применения пластика при упаковке жестяных банок позволит сократить количество отходов на 350 тонн в год. Компания работает с такими производителями как Heinz и Green Giant, продавая их продукцию в упаковках по несколько банок. Теперь от этот маркетинговый подход уйдет в прошлое.

Tesco заявляет, что сделала этот шаг первой среди прочих британских ритейлеров. Greenpeace уже приветствовала данное решение, которое вступит в силу 2 марта. Впрочем, ритейлер отмечает, что с наступлением весны на прилавках по-прежнему можно будет увидеть упакованные в пластик банки, пока их не раскупят или не закончится срок годности.

Tesco констатирует, что более 40% покупателей предпочитают приобретать консервы в мультипаках, а ежедневно продается порядка 183 тысяч таких упаковок. Чаще всего в упаковках покупают запеченные бобы, банки с тунцом, консервированные помидоры и супы.

Глава Kraft Heinz в Северной Европе Джорджиана де Норонья поддержала инициатив ритейлера: «Хотя мы знаем, что нам предстоит еще многое сделать, эта инициатива является хорошей».

Greenpeace отмечает, что супермаркеты подверглись критике со стороны активистов по защите окружающей среды из-за растущего использования одноразового пластика, который вырос на 2% в 2018 году и превысил 900 тыс. тонн.

«Здорово, что Tesco избавляется от излишней пластиковой упаковки, которая совершенно бессмысленна, и заставляет своих поставщиков, таких как Heinz и Branston, сделать то же самое», – сказала представитель британского отделения Greenpeace Фиона Николс.

Она добавила, что это первый простой шаг, основанный на здравом смысле, который давным-давно должны были сделать все супермаркеты. Николс также призвала перейти на многоразовые упаковки и отказаться от одноразовых пакетов, передает BBC.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) также поддержал решение Tesco. «Мы должны по возможности отказываться от ненужного одноразового пластика, чтобы остановить загрязнение природы», – сказала Пола Чин из WWF. В прошлом году восемь крупнейших супермаркетов Великобритании произвели 58,3 млрд единиц пластиковой упаковки, следует из совместного отчета Greenpeace и Агентства экологических расследований.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 24.01.20

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