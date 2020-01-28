Ученые нашли уязвимость в американских контейнерах для ядерных отходов

Композитные капсулы, изготовленные из стекла, керамики и стали, в которых правительство США намерено захоранивать отработанное ядерное топливо, оказались неустойчивы к коррозии. Выяснилось, что их стенки разрушаются много быстрее, чем было принято считать. Об этом заявили ученые университета штата Огайо. Исследование опубликовано в журнале Nature Materials.

Университетский химик Гу Сяолей отметил, что ранее компоненты капсул проходили всевозможные тесты по отдельности, и вопросов не возникало. Однако применение их в составе единой стенки чревато разрушительным эффектом домино. «В таких условиях сталь начнет очень быстро разрушаться, что породит сверхагрессивную среду, которая будет разрушать и другие материалы капсулы», – пояснил ученый.

США, в отличие от остальных ядерных держав не намерены заниматься переработкой ядерных отходов, а также отслуживших компонентов атомного оружия для дальнейшего использования. Решение захоранивать все ядерные отходы в соляных шахтах на полигоне Юкка-Маунтин в Неваде Конгресс США принял еще в 2002 году. Это вызвало бурю критики не только со стороны экоактивистов, политиков и общественников, но и ученых. В итоге проект был заморожен, а все отходы хранятся на территории атомных станций и военных объектов в бетонных и металлических резервуарах.

Изначально производители хотели дать гарантию на хранение отходов в течение 10 тыс. лет, но противники создания хранилища потребовали увеличить этот срок до 1 млн лет. Гу Сяолей со своими коллегами изготовил образцы материала, из которого планировалось сделать «вечные» капсулы для хранения ядерных отходов, и провел тесты. Они поместили капсулы в среду, свойственную полигону Юкка-Маунтин.

Оказалось, что комбинация из стекла, керамики и стали очень быстро разрушаться даже при отсутствии радиоактивного воздействия. Для этого было достаточно поместить их в горячий рассол и воздушную среду, где почти не было кислорода. Стремительная коррозия была вызвана тем, что атомы железа активно взаимодействовали с хлором из рассола, а также с кремнием и другими компонентами стекла и керамики, передает ТАСС.

Вашингтон, Иван Гридин

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