В Китае тысячи животных оказались на грани голодной смерти из-за коронавируса

В китайском городе Ухань тысячи домашних животных могут погибнуть из-за того, что их хозяева не могут вернуться из-за эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа. Добровольцы по просьбе владельцев проникают в дома, чтобы покормить оставшихся в одиночестве питомцев.

Спасением оставшихся без хозяев кошек и собак занимаются волонтеры местной организации по защите животных, а также добровольцы из числа курьеров. Дело в том, что многие жители города уехали на праздники, а вернуться домой не смогли из-за введенного карантина.

По разным оценкам, в городе насчитывается 600 тысяч до 800 тысяч домашних кошек и собак. Из них около 5 тысяч сейчас остаются без надзора и могут погибнуть от недостатка воды и пищи.

Добровольцы снимают процесс проникновения в дом на видео, а также находятся на видеосвязи с владельцами жилища, чтобы потом не возникало претензий. Иногда по просьбе хозяев приходится ломать дверные замки.

Впрочем, зоозащитники понимают, что им не спасти всех животных. В некоторых районах правоохранители не позволяют входить в дома. «В таких случаях мы чувствуем грусть и беспомощность», – отметил президент ассоциации защиты мелких животных Ду Фан. На данный момент волонтерам удалось помочь более чем 200 животным.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 06.02.20

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