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Четверг, 6 февраля 2020, 13:42 мск

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МИД РФ обвинил США в двуличии и разграблении национальных ресурсов Сирии

Фото: www.defense.gov

Российское министерство иностранных дел считает опасным рост напряженности и всплеск насилия в сирийском Идлибе. По данным ведомства, за две последние недели января боевики группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) совершили более 1,4 тыс. атак.

В МИД заявляют, что террористы жестоко пресекали демонстрации мирных жителей и препятствовали выходу гражданского населения в Идлибе, а также обстреливали гуманитарные коридоры. Количество жертв исчисляется сотнями. Среди них военнослужащие регулярной сирийской армии, мирные жители, а также российские и турецкие военные специалисты.

В ведомстве указывают на то, что террористы чувствуют себя безнаказанными, и просят обратить внимание на заявления США, в которых «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) представляют в качестве умеренной оппозиции и пытаются выгородить под предлогом установления режима прекращения боевых действий (РПБД).

При этом, отмечают в МИД РФ, подобное отношение к террористам напрямую противоречат резолюции ООН. Кроме того, США, так и не победив «Исламское государство» (запрещена в РФ) и «не удосужившись найти какие-то другие обоснования своего незаконного присутствия в Сирии, нагло и беззастенчиво грабят и торгуют сирийскими национальными природными ресурсами», а такие действия в международном праве квалифицируются как военное преступление, подчеркнули в МИДе.

«Верхом цинизма и двуличия выглядят заявления о солидарности с Турцией, в отношении которой Белый дом ввел санкции и требовал осуждения на фоне операции «Источник мира», – резюмировали в МИДе РФ.

Москва, Иван Гридин

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