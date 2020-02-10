Сервис по аренде жилья Airbnb приостановил бронирования в Пекине из-за коронавируса

Американская компания Airbnb приостановила бронирования жилья в столице Китая. Сервис готов отменить бронирования в Пекине, оформленные заранее, без штрафов как для гостей, так и для владельцев недвижимости. Об этом сообщило агентство Reuters.

«В связи со вспышкой коронавируса и в соответствии с распоряжением местных властей в отношении гостиничной отрасли, бронирования в Пекине с 7 по 29 февраля 2020 года временно приостановлены», – цитирует агентство сообщение компании, отправленное по электронной почте.

Отмечается, что решение о приостановке бронирования пока касается только Пекина. Дальнейшие действия будут согласованы с китайскими властями.

Примечательно, что при попытке воспользоваться сервисом Airbnb из России никаких препятствий к бронированию недвижимости в столице Китая замечено не было. На онлайн-площадке доступны апартаменты в Пекине, однако пользователи могут ознакомиться с Положением.

В документе путешественников предупреждают, что необходимо учитывать риски для здоровья и безопасности. Так организаторов и гостей просят ознакомиться с медицинскими памятками местных органов власти, предупреждениями для туристов, а также с глобальными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, которая 30 января 2020 года объявила ЧС в связи со вспышкой коронавируса.

В том случае, если жилье было забронировано ранее, есть возможность отменить его бесплатно. «Мы пришлем вам уведомление о возможной отмене без штрафа, если вы хозяин или гость в пострадавшем регионе, и детали бронирования это подтверждают», – говорится в сообщении на сайте Airbnb. В случае отсутствия такого уведомления необходимо связаться со службой поддержки клиентов.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 10.02.20

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