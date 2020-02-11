Филиппины решили закрыть все военные базы США на своей территории

Филиппины в одностороннем порядке вышли из соглашения о размещении войск США и военной техники на территории страны. Они официально уведомили об этом американские власти, сообщил в Twitter руководитель МИД Филиппин Теодоро Локсин.

«Заместитель главы миссии посольства США (в Маниле) получил уведомление о прекращении действия договора о военном сотрудничестве. Исходя из дипломатической вежливости дальнейших заявлений по поводу этого очевидного развития событий не будет», – написал Локсин.

По словам заместителя главы МИД Филиппин Бригидо Дулайа, документ подписал глава МИД страны по указу президента Родриго Дутерте. Об этом он рассказал в Twitter. Поводом для такого решения стало лишение филиппинского сенатора Роналда дела Розы визы США. Ранее Дутерте запретил членам правительства посещать США и отказался от участия в «специальном саммите» АСЕАН, который должен состояться на территории США.

Дутерте также наложил запрет на въезд в страну двух сенаторов США Дика Дурбина и Патрика Лихи, так как именно они озвучили идею отказывать филиппинским чиновникам, причастным к задержанию экс-министра юстиции страны Лейлы де Лимы в феврале 2017 года. Ее обвинили в получении взяток от наркобаронов, когда она возглавляла Минюст. Лейла де Лима заявляет, что не виновна, а обвинения выдвинуты по политическим соображениям.

По словам пресс-секретаря президента Филиппин Сальвадора Панело, если США откажут филиппинским чиновникам во въезде в страну, Филиппины введут визы для всех американцев, передает РИА «Новости».

Манила, Иван Гридин

Манила. Другие новости 11.02.20

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