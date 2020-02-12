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Среда, 12 февраля 2020, 08:39 мск

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Разведчики США и Германии 50 лет перехватывали секретную переписку 120 стран

Спецслужбы США и Германии следили за секретной перепиской официальных лиц в других странах. Это продолжалось на протяжении 50 лет.

С 1958 года информация поступала американским и немецким разведчикам от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG, сообщают телекомпания ZDF и газета The Washington Post. За это компания получила миллионы долларов.

Сотрудники ЦРУ и федеральной разведывательной службы Германии получили доступ к сеансам шифрованной связи более чем в 120 странах, сред них Иран, Индия, Пакистан, некоторые страны Латинской Америки и Ватикан. Благодаря этим данным, спецслужбы могли следить за иранскими муллами в период захвата американских заложников в Иране в 1979 году, за ливийскими чиновниками после взрыва на берлинской дискотеке «Ла Белль», а также за Аргентиной в период ее Фолклендской войны с Великобританией, информация передавалась и во время американского вторжения в Панаму в 1989 году.

Отмечается, что КНР и СССР не пользовались услугами Crypto AG. По этой причине компания не могла передавать данные из этих государств Берлину и Вашингтону.

При этом власти Швейцарии были в курсе деятельности иностранных разведок. В настоящее время Берн проводит расследование по факту опубликованных материалов. СМИ утверждают, что Германия оставила контроль над Crypto AG в 1993 году, а США продолжали получать данные до 2012 года.

Берн, Зоя Осколкова

Берн. Другие новости 12.02.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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