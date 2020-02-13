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Четверг, 13 февраля 2020, 16:11 мск

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Второй человек скончался от нового коронавируса за пределами Китая

В Японии зафиксировали первый на территории страны летальный исход от болезни, вызванной коронавирусом Covid-19. Это второй случай смерти от нового вируса за пределами Китая.

Как сообщает телеканал NHK, жертвой Covid-19 стала пожилая женщина, проживающая в префектуре Канагава неподалеку от Токио. Отмечается, что пациентке было больше 80 лет.

Первый летальный случай вне КНР зафиксирован на Филиппинах. 1 февраля там умер 44-летний китаец, который прилетел из Ухани в январе.

По последним данным, более 1300 человек с начала декабря прошлого года погибли от коронавируса нового типа, заразились более 60000 человек по всему миру. Подавляющее большинство случаев зафиксированы на материковом Китае.

В России ранее были выявлены два случая заражения китайским коронавирусом, заболели граждане КНР. Они уже выздоровели и выписаны из больницы. Новых случаев инфицирования в стране не зарегистрировано.

Токио, Зоя Осколкова

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