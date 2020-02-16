Вплоть до смертной казни: в Китае вводят уголовную ответственность за сокрытие заболевания коронавирусом

Китайский суд предупредил об уголовной ответственности за угрозу общественной безопасности в отношении зараженных коронавирусом граждан, которые умышленно скрывают свое заболевание или не раскрывают историю путешествий, что способствует дальнейшему распространению инфекции, передает РБК со ссылкой на газету Beijing Daily.

Как отмечает издание, в соответствии с действующим законодательством, за «преднамеренную передачу возбудителей инфекционных заболеваний» может грозить десятилетний либо пожизненный срок заключения, или же смертная казнь. В статье отмечается, что высшая мера будет применяться «в крайних случаях».

В пекинском Втором народном суде средней степени пояснили, что уголовная ответственность грозит тем гражданам, которые не сообщили властям или медикам, что они имеют симптомы заболевания (кашель, жар, усталость и прочее), посещали Ухань в течение последних недель или близко общались с зараженными, и у которых позднее диагностировали коронавирус. Наказание коснется и пациентов с пневмонией, которые посещали общественные места, «не приняв эффективных защитных мер». Вышеуказанные действия суд охарактеризовал как преднамеренную передачу инфекции, за что может грозить тюремное заключение на срок от трех до десяти лет.

Если пациент, у которого диагностировали коронавирус, отказывается от карантина или лечения, он ставит под угрозу безопасность «неопределенного числа людей». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Если эти действия ставят под угрозу общественную безопасность, приводят к «серьезным травмам или гибели» другого человека либо к «значительному ущербу государственной и частной собственности», нарушителю грозят лишение свободы на срок более десяти лет, пожизненное заключение либо смертная казнь.

Пекин, Светлана Антонова

Пекин. Другие новости 16.02.20

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