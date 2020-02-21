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Пятница, 21 февраля 2020, 09:59 мск

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Турция рассчитывает на переброску американских ЗРК Patriot из Европы в Сирию

Глава минобороны Турции Хулуси Акара рассказал, что протурецки настроенные боевики после артподготовки, осуществленной турецкими военными, атаковали позиции сирийской армии в Идлибе. Российский Центр по примирению враждующих сторон осудил данные действия и призвал Анкару перестать поддерживать боевиков.

Говоря о дальнейшем наступлении, Хулуси Акар заявил, что речь о переброске американского военного контингента в сирийскую провинцию Идлиб пока не идет, но Вашингтон может оказать «поддержку в виде батарей Patriot», перебросив их из европейских стран. «Такие предложения мы оценим», – приводит слова Акара телеканал CNN Turk.

Турецкий главком также заявил, что Россия «не полностью удовлетворяет» запросы Анкары на использование воздушного пространства Сирии. Он отметил важность данной темы и необходимость обсуждать ее на переговорах.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 21.02.20

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