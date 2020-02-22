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Суббота, 22 февраля 2020, 09:13 мск

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Коронавирус атакует Южную Корею и Италию

В Южной Корее стремительно растет заболеваемость коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения страны, за сутки число заразившихся выросло почти в два раза и достигло 346 человек. Еще три дня назад сообщалось только о 50 заболевших.

Более 70% вновь выявленных случаев зафиксировано в провинции Кенсан-Пунто.

Отмечается вспышка коронавируса и в Италии. Страна стала лидером по числу заражений в Европе – за сутки заболеваемость выросла почти в 6 раз – с 3 до 17 случаев. Все новые случаи выявлены в одной из самых густонаселенных административных областей Ломбардии. В десяти городах региона закрыты школы, детские сады и почти все магазины (торгуют только товарами первой необходимости), запрещены все массовые мероприятия.

Между тем, в Китае, согласно официальным данным, общее число заболевших достигло 77 тысяч человек – за сутки выявлено 400 новых случаев. Скончались от коронавируса 2 тысячи 345 человек, 109 из них – в течение минувших суток, вылечились 20 тысяч 659.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.02.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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