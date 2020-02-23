В Венеции из-за коронавируса закрыли карнавал

Знаменитый Венецианский карнавал завершили на два дня раньше срока.

Праздник начался 8 февраля и должен был завершиться 25 февраля – в так называемый жирный вторник, последний день перед началом Великого поста у католиков. Однако губернатор провинции Венето Лука Дзайя подписал распоряжение об отмене всех массовых мероприятий. Поэтому карнавал завершили сегодня, тем более, что главные события торжеств, включая знаменитый «полет ангела» и «шествие Марий», уже прошли, пишет ТАСС.

Коме того, в Венето до 1 марта закрыли на карантин все школы.

Эти меры приняты в целях недопущения массового распространения коронавируса. Количество инфицированных вирусом нового типа в Италии за два дня достигло 132 человек. Венето наряду с соседней Ломбардией являются очагами заболевания.

Венеция, Игорь Юров

Венеция. Другие новости 23.02.20

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