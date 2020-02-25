Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак, сообщают СМИ этой африканской страны. Политическому деятелю был 91 год, напоминает Jerusalem Post. Он руководил Египтом с 1981 по 2011 годы. Он лишился власти в ходе «Арабской весны». Тогда жертвами народных волнений стали 800 человек.

Хосни Мубарака обвиняли в коррупции и осудили к 3 годам лишения свободы. Изначальные обвинения в гибели демонстрантов в 2011 году с экс-президента были сняты. Освободившееся президентское кресло занял Мохаммед Мурси, но он также был свергнут в ходе госпереворота, который организовали военные.

В апреле 1975 года президент Египта Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом. Три года спустя он стал одним из лидеров новой Национально-демократической партии. После убийства Садата в октябре 1981 года возглавил страну.

Каир, Иван Гридин

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