Россия не гарантирует безопасность полетов ВВС Турции над Идлибом

Официальные власти Сирии закрыли воздушное пространство над провинцией Идлиб. Решение было принято в связи с обострением обстановки в этом регионе, рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. «В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», – заявил он.

Кроме того, Журавлев отметил, что распространенная на поддерживающих деятельность боевиков интернет-ресурсах информация о якобы сбитом из ПСЗРК самолета Су-24 ВКС России, не соответствует действительности, передает ТАСС.

Ранее сирийское государственное агентство Sana сообщало, что 1 марта турецкие военные сбили в небе над Идлибом два самолета сирийских ВВС. Пилоты успели катапультироваться. Как сообщал «Новый День», на этой неделе обострилась ситуация в Идлибе. Анкара обвинила вооруженные силы Сирии в авиаударе, в результате которого погибли 33 военнослужащих ВС Турции, еще более 30 человек получили ранения. В ответ турки атаковали позиции сирийской армии. Как заявили власти Турции, военные поразили более 200 целей.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 01.03.20

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