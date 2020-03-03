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Вторник, 3 марта 2020, 15:07 мск

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Турция сбила третий сирийский самолет в Идлибе

L-39, фото: pixabay.com/

Турецкие войска сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное агентство SANA. Подробности не уточняются.

Анкара подтвердила эту информацию. По данным Минобороны Турции, турецкие военные сбили самолет L-39, принадлежащий правительственным силам Сирии.

Ранее сегодня стало известно, что военнослужащие сирийской армии сбили турецкий беспилотник с росписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, в воскресенье, 1 марта, турецкие истребители-перехватчики F-16 сбили два самолета сирийских войск Су-24 в районе Идлиба, летчики спаслись, катапультировавшись. Турецкие военные утверждали, что эти самолеты атаковали турецкие военные самолеты. После этого командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. Из приказа следует, что любые объекты в небе над северо-западом Сирии будут признаны враждебными и будут сбиваться силами ПВО.

Как сообщал «Новый День», ситуация в Идлибе обострилась на минувшей неделе. Анкара обвинила вооруженные силы Сирии в авиаударе, в результате которого погибли 33 военнослужащих ВС Турции, еще более 30 человек получили ранения. По данным Минобороны России, под обстрел сирийской армии попали турецкие военные, «находившиеся в боевых порядках террористических формирований». Турки в ответ атаковали позиции сирийских вооруженных сил. Как заявили власти Турции, военные поразили более 200 целей.

5 марта в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главная тема встречи – ситуация в Идлибе.

Дамаск, Анкара, Наталья Петрова

Дамаск, Анкара. Другие новости 03.03.20

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