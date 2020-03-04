В Сирии при попытке применения химоружия отравились террористы

В восточной части зоны деэскалации Идлиб террористы намеревались устроить провокацию с использованием химического оружия, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Неопровержимые доказательства этого получили войска регулярной сирийской армии в ходе атаки на позиции террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Сообщается, что полтора десятка боевиков предприняли попытку подорвать боеприпасы вместе с наполненными отравляющими веществами емкостями в населенном пункте Серакиб, чтобы потом обвинить в применении химоружия правительственные войска. В ЦПВС уточнили, что террористам удалось нарушить герметичность лишь одной емкости, из-за чего произошла утечка химикатов.

В результате боевики получили сильное отравление и не смогли довести свой умысел до конца, передает РИА «Новости». Отмечается, что получены неопровержимые доказательства подготовки провокации, которые обнародуют в ближайшее время.

Как писал «Новый День», в январе Россия предоставила Совбезу ООН свидетельства фальсификации химатаки в сирийской Думе в 2018 году. Обсуждение этого вопроса состоялось на заседании по «формуле Аррии» – неформальной встрече, не предусмотренной уставом ООН.

По словам директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, который выступил с докладом по теме, опрос очевидцев показал, что на самом деле в больнице Думы не было пострадавших от применения химоружия людей. Он подчеркнул, что все попытки экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поставить под сомнение первоначальный доклад об итогах расследования событий в Думе, были проигнорированы.

Однако российским представителям не удалось убедить всех участников встречи в факте фальсификации. Так, например, уверенность в правдивости первоначального доклада сохранили представители Эстонии, Великобритании и США.

Напомним, сирийскую Думу, где весной 2018 года якобы произошла химатака, посетили журналисты американского телеканала One America News Network. Им не удалось обнаружить следов или свидетельств применения химического оружия. 7 апреля о применении в Думе химоружия, сообщил ряд общественных организаций, в том числе «Белые каски», которые возложили ответственность за атаку на власти Сирии.

Данные обвинения стали предлогом для США, Великобритании и Франции для нанесения ракетного удара по сирийским объектам, где, как утверждалось, производилось химоружие. В Минобороны РФ заявили, что никаких следов такой химатаки обнаружить не удалось, и назвали соответствующие видеокадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие люди, постановочными. Как рассказал журналист телеканала Пирсон Шарп, он посетил вместе с представителями властей Сирии место предполагаемой химатаки и побеседовал с местными жителями, но никто из них не подтвердил факт инцидента.

По его словам, он также опросил еще 40-50 человек по всему городу и никто из них ничего не слышал про химическую атаку. «Когда я спросил их, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город… Когда я спросил, зачем, мне ответили, что это потому, что боевики были в отчаянии и им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наседала на них», – сказал Шарп.

В марте 2019 года ОЗХО представила доклад, в котором признала, что во время атаки на Думу использовался токсичный химикат, содержащий хлор. По данным организации, цилиндры с хлором были сброшены с воздуха. Однако в майской версии доклада этот вывод опровергли. В октябре 2019 года сайт WikiLeaks опубликовал отчет правозащитной организации Courage Foundation, которая утверждает, что итоги расследования ОЗХО подгонялись под заранее определенные тезисы. В декабре того же года WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященную расследованию ОЗХО по химатаке в Думе, которые также указывают на подтасовку результатов доклада организации.

В конце ноября в Минобороны РФ заявили о подготовке боевиками двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в Идлибской зоне деэскалации.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 04.03.20

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