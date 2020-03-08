Пилот Lufthansa выписал фаллос в небе над Германией

Пилот Airbus A320 немецкой авиакомпании Lufthansa создал на радаре схожий со схематичным изображением мужских гениталий рисунок. При посадке в Бремене он кружил над городом, а за перемещением борта можно было наблюдать онлайн. В Lufthansa поспешили заявить, что это совпадение.

Скриншот с сайта FlightRadar24

Лайнер совершал перелет из Франкфурта в Бремен. Трек полета был доступен на сайте FlightRadar24. «Там нет скрытых сообщений», – сказал представитель Lufthansa, добавив, что данные маневры пилот был вынужден совершить из-за сильных ветров. Однако пользователи социальных сетей придерживаются иного мнения, отмечает novinky.cz.

Бремен, Иван Гридин

Бремен. Другие новости 08.03.20

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