российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 8 марта 2020, 10:09 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Пилот Lufthansa выписал фаллос в небе над Германией

Пилот Airbus A320 немецкой авиакомпании Lufthansa создал на радаре схожий со схематичным изображением мужских гениталий рисунок. При посадке в Бремене он кружил над городом, а за перемещением борта можно было наблюдать онлайн. В Lufthansa поспешили заявить, что это совпадение.

Скриншот с сайта FlightRadar24

Лайнер совершал перелет из Франкфурта в Бремен. Трек полета был доступен на сайте FlightRadar24. «Там нет скрытых сообщений», – сказал представитель Lufthansa, добавив, что данные маневры пилот был вынужден совершить из-за сильных ветров. Однако пользователи социальных сетей придерживаются иного мнения, отмечает novinky.cz.

Бремен, Иван Гридин

Бремен. Другие новости 08.03.20

Италия закроет выезд и въезд в провинции из-за коронавируса. / Путин поручил изменить правила получения российского гражданства. / В Греции на фоне обострения мигрантского кризиса сгорел лагерь для беженцев. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Германия

Во время карнавала в Германии пострадали 52 человека, мотивы нападавшего неизвестны

В Германии автомобиль протаранил толпу на карнавале, много раненых (ФОТО)

При стрельбе в Германии погибли 11 человек

Разведчики США и Германии 50 лет перехватывали секретную переписку 120 стран

Европейские аналитики встревожены ростом военной мощи России

В Германии мужчина расстрелял прохожих: 6 погибших

Германия решит, как защитить «Северный поток-2» от нападок Европы. Киев в ярости

Немецкие ветеринары запустили кампанию против породистых собак и кошек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Бульварное чтиво, В мире, Россия, Транспорт, Туризм, Германия, Европа,