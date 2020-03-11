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Среда, 11 марта 2020, 10:14 мск

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Британские власти арестовали дома дочери и внука Назарбаева в Лондоне

Фото: akorda.kz

В Лондоне арестовали два дома и квартиру, принадлежащие дочери и внуку казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Британские власти требуют объяснить происхождение более 100 млн долларов, на которые была куплена недвижимость.

По мнению Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), деньги для покупки домов были нелегальными доходами отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева, передает ВВС. В 2015 году Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме, где находился по обвинению в убийстве двух банкиров.

Адвокаты Назарбаевой утверждают, что их подзащитная заработала на недвижимость самостоятельно. Она развелась с Алиевым в 2007 году, и потому он не может иметь отношения к жилью, приобретенному после 2008 года. Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья. Собственники изначально выступали против огласки их имен и адресов арестованной недвижимости. Однако Высокий суд Лондона разрешил обнародовать информацию.

Семья предоставила NCA документы о том, как управляет своими деньгами и как организовано владение недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения. В NCA отказались изучать представленные бумаги и настаивают на публичном судебном разбирательстве, рассказали адвокаты.

В том случае, если Назарбаева, Алиев и их офшоры не смогут оспорить ордер в суде, то дома и апартаменты будут конфискованы и проданы на аукционе. Недвижимость при покупке стоила более 100 млн долларов, но сейчас оценивается значительно дороже. Средства от продажи пойдут в британскую казну.

ВВС уточняет, что обвинения не касаются Назарбаевой и Алиева, им не грозит уголовное преследование, никаких претензий владельцам недвижимости не предъявляется, их виновность или невиновность не является предметом спора.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 11.03.20

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