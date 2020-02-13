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Четверг, 13 февраля 2020, 13:08 мск

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Внук Назарбаева – Британии: «Правительства РФ и Казахстана коррумпированы, прошу убежище»

Фото: facebook.com/aisultan.nazarbayev

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан заявил, что вынужден просить политическое убежище в Великобритании. Об этом он пишет в своем фэйсбуке. На такой шаг, по словам внука Назарбаева, он пошел из-за давления семьи.

Айсултан Назарбаев заявил, что владеет информацией о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и «миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана».

«Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы», – написал 29-летний внук Нурсултана Назарбаева, сын его старшей дочери Дариги. В связи с этим Назарбаев-младший упоминает о газовом контракте, по которому казахстанский газ продается российскому «Газпрому», как он уверяет, «за копейки» через «прокладочную компанию». Этот посредник якобы получает прибыль около 1,5 млрд долларов в год. Айсултан Назарбаев утверждает, что эти средства выводятся в Сингапур, а затем якобы делятся среди российской верхушки – «кошельками Владимира Путина».

«Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн долларов в год, делится между Тимуром Кулибаевым (казахстанский бизнесмен, муж средней дочери Нурсултана Назарбаева Динары – прим. ред.) и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем», – уверяет внук Назарбаева.

Айсултан Назарбаев также заявил, что раскрыл все детали в интервью британскому изданию Times.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Он окончил Королевскую военную академию в Великобритании, числился в штате главного разведуправления министерства обороны Казахстана, работал в федерации футбола Казахстана.

В октябре 2019 года суд в Лондоне приговорил внука Назарбаева к условному сроку за нападение на полицейского в британской столице – тот укусил стража правопорядка. Согласно материалам правоохранителей и суда, Назарбаев-младший находился под воздействием наркотиков. Приговор включал испытательный срок в полтора года, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.

В 2017 году Айсултан Назарбаев признался в употреблении наркотиков. Он проходил курс лечения от наркозависимости в Москве.

Москва, Наталья Аникина

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