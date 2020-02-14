«Больной человек», – в Казахстане ответили на разоблачительные заявления внука Назарбаева

В Казахстане отреагировали на разоблачительный пост в Facebook 29-летнего внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева Айсултана о коррупции в высших властных российской и казахстанской элитах.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев назвал внука «лидера нации» жертвой манипуляций. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Хабар». По словам министра, пост Айсултана Назарбаева с «разоблачительной риторикой» написан под влиянием «определенных людей», которые пользуются его «именем и состоянием здоровья». Абаев отметил, что молодой человек «долгое время находился под влиянием психоактивных веществ» и сейчас лечится от наркозависимости.

Накануне внук Назарбаева написал в своем Facebook, что он якобы располагает информацией о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана» и «миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана». При этом он не привел доказательств высказанных обвинений и пообещал раскрыть все детали в интервью британскому изданию The Times. Кроме того, Айсултан Назарбаев обвинил семью в давлении на него и заявил, что в связи с этим вынужден просить политическое убежище в Великобритании.

Нурсултан, Наталья Аникина

Нурсултан. Другие новости 14.02.20

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