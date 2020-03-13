Коронавирус добрался до первых лиц: президенты, премьеры и короли попали под карантин

Коронавирус нового типа вмешался в работу первых лиц государств. Президенты и премьеры вынуждены пересматривать свои графики рабочих поездок и встреч, чтобы избежать заражения. Удается это далеко не всем.

Так тест на коронавирус у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо оказался положительным. Теперь глава канадского кабмина и его жена будут находится на карантине в течение 14 дней. Несмотря на ограничения, Джастин Трюдо намерен продолжать работу в обычном режиме, передает CNN со ссылкой на кабинет премьера.

Заболел COVID-19 и президент Бразилии Жаир Болсонару. Ранее диагноз подтвердился у главы секретариата по коммуникациям администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена. Как отмечает портал Nexofin, чиновник был в командировке в США и обедал в одном помещении с американским лидером Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

На карантине по коронавирусу находятся король Норвегии Харальд V и королева Соня. Недавно королевская чета выезжала за границу. Симптомов заболевания у супругов нет. Решение об ограничении их передвижений было принято из предосторожности. Также были изолированы несколько министров норвежского правительства.

Из-за эпидемии внесены корректировки в работу Европарламента. Сначала плановая сессия была перенесена из Страсбурга в Брюссель, затем сокращена с четырех до двух дней. Председатель Европарламента Давид Сассоли объявил себя в добровольном карантине, поскольку недавно побывал в Италии.

По последним данным, в мире коронавирусом нового типа инфицированы более 128 тысяч человек в 116 странах. Жертвами COVID-19 стали 4720 человек.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 13.03.20

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