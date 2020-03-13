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Пятница, 13 марта 2020, 11:08 мск

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В Японии проклинают туалетную бумагу, чтобы ее не воровали в магазинах

Кадр из фильма «Проклятье»

Японские предприниматели придумали способ, как предотвратить кражу туалетной бумаги в магазинах. Сыграла роль суеверность японцев и вера в существование злых духов.

Один из торговцев, владеющий магазином в городе Ниигата на острове Хонсю, столкнулся с тем, что каждый день у него воровали по несколько рулонов туалетной бумаги. Тогда предприниматель добавил несколько иероглифов на упаковку и кражи прекратились.

По словам владельца, он воспользовался суеверностью японцев и написал, что воров будет преследовать голодный монстр, который их съест. Идею подсказала одна из сотрудниц. Женщина отметила, что изначально все задумывалась как шутка, однако на удивление эффективно сработало.

Продавцы в других магазинах подкладывают в упаковки с туалетной бумагой символ глаза, чтобы предупредить не чистых на руку покупателей, что за ними наблюдают, передает CNN.

Напомним, в Японии люди сметают туалетную бумагу с полок магазинов с начала вспышки коронавируса. Ажиотаж связан с тем, что в интернете появилась дезинформация о том, что якобы туалетную бумагу и медицинские маски производят из одного материала, которым японская промышленность обеспечена не в полной мере и закупает у третьих стран. Премьер-министру Японии Синдзо Абэ даже пришлось опровергать эти слухи и призывать граждан отказаться от массовых закупок.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 13.03.20

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