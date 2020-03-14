В США объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса. Как заявил американский президент Дональд Трамп, такое решение позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

Трамп уточнил, что власти США предпримут дополнительные действия, чтобы повысить возможность проводить медицинские проверки на предмет заражения коронавирусом.

«Мы существенно увеличим нашу возможность проводить тесты», – сказал американский лидер (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, данные Всемирной организации здравоохранения подтвердили правильность решения США приостановить допуск на свою территорию граждан европейских стран. «Это позволит нам спасти огромное число жизней», – отметил президент США.

В США Covid-19 заболели более 1,7 тысячи человек, скончались минимум 40.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 14.03.20

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