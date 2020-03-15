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Воскресенье, 15 марта 2020, 12:44 мск

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Австралия ввела домашний карантин

Фото: bbc.com

В связи с угрозой распространения коронавируса власти Австралии объявили о введении режима домашнего карантина на 14 суток для всех прибывающих в страну иностранцев и австралийских граждан, передает «Би-Би-Си».

Вместе с тем, как сообщается, правительство Австралии запретило иностранным круизным лайнерам швартоваться в портах страны в течение 30 дней.

Ранее аналогичные меры предосторожности приняли власти Новой Зеландии.

В Австралии заражение коронавирусом выявлено у 250 человек, три человека скончались.

В целом в мире зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания опасной инфекцией, число жертв достигло почти шести тысяч.

Канберра, Светлана Антонова

Канберра. Другие новости 15.03.20

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