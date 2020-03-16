Голливуд потеряет 20 млрд долларов из-за коронавируса

В Голливуде оценили потери из-за пандемии коронавируса. По словам аналитиков, киноиндустрия не досчитается около 20 млрд долларов из-за переноса премьер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уже сейчас прокатчики вынуждены переносить показы ожидаемых блокбастеров. По данным издания, американская киноиндустрия на сегодняшний день потеряла 7 млрд долларов сборов кинопроката.

В частности, пришлось перенести премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а также очередной части франшизы «Форсаж».

Кроме того, киностудия Disney приостановила съемочный процесс «Русалочки» и перенесла три крупных релиза – сказку «Мулан», комикс «Новые мутанты» и хоррор «Оленьи рога».

По последним данным, в мире коронавирусом нового типа заражены более 169 тысяч человек, более 6,5 тысяч скончались. Инфекция распространилась в 148 странах.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 16.03.20

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