В Бразилии более тысячи заключенных сбежали из тюрем

В Бразилии заключенных нескольких тюрем взяли в заложники надзирателей и сбежали. По данным местных СМИ, осужденные были недовольны отменой празднования пасхи из-за вспышки коронавируса.

Бунт произошел в семи тюрьмах бразильского штата Сан-Паулу, сообщает портал G1. В городе Мирандополис на свободе оказались более 900 преступников. В муниципалитете Таубате сбежали 30 заключенных.

В Монгагуа осужденные обезвредили охрану и взяли в заложники сотрудников тюрьмы. Полиция ведет переговоры с захватчиками. Камеры покинули более 400 человек.

Все пенитенциарные учреждения, где произошли беспорядки, принадлежат к полуоткрытому типу, в таких тюрьмах, согласно бразильскому законодательству, нет вооруженного надзора. В настоящее время полицейские отлавливают сбежавших заключенных.

Сан-Паулу, Зоя Осколкова

Сан-Паулу. Другие новости 17.03.20

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