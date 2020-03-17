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Вторник, 17 марта 2020, 14:46 мск

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Ирландские заключенные делают самогон из спиртовых антисептиков

В Ирландии не допустят использования спиртовых антисептиков в тюрьмах даже под угрозой распространения коронавируса. Дело в том, что заключенные используют обеззараживающие жидкости для изготовления самогона.

Всемирная организация здравоохранения указывала в рекомендациях, что в дезинфекторах должно содержаться не меньше 60% спирта. Другие жидкости и гели будут малоэффективны в борьбе с распространением инфекции.

Однако в Ирландии с 2014 года в местах лишения свободы запрещены любые жидкости, содержащие спирт. Такое решение было принято после того, как на Рождество в одной из тюрем три человека отравились средством для мытья рук, сообщает The Journal.

Ирландские власти не намерены пересматривать свое решение. В тюремной службе страны сообщили, что принимают меры и пытаются не допустить вспышки коронавируса, предоставив осужденным доступ к бесспиртовым средствам для рук.

По последним данным, в Ирландии зафиксировано 233 случая заражения COVID-19.

Дублин, Зоя Осколкова

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