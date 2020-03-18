В Турции первый пациент скончался от коронавируса

В Турции зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. За последние сутки число больных COVID-19 в стране выросло вдвое. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«У нас сегодня первый случай смерти от коронавируса, скончался 89-летний пациент, который контактировал с больным, заразившимся в Китае. Общее количество зараженных сейчас составляет 98», – сказал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Турции 11 марта. Мужчина, у которого диагностировали COVID-19, вернулся из поездки по Европе. В связи с распространением инфекции турецкие власти рекомендовали перенести начало туристического сезона на месяц.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 198 тысяч человек в 154 странах. COVID-19 стал причиной гибели 7948 человек.

Анкара, Зоя Осколкова

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