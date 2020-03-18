Горнолыжный курорт в Австрии назвали рассадником коронавируса

Немецкие издания назвали горнолыжный курорт Ишгль в австрийской федеральной земле Тироль рассадником коронавируса. По мнению СМИ, там заразились сотни человек из разных стран. При этом администрация до конца зарывала глаза на возможную опасность.

По данным журнала Der Spiegel, о риске заражения COVID-19 стало известно в конце февраля. «Несмотря на наличие признаков локальной инфекции, бары и подъемники на территории курорта оставались открытыми еще несколько дней», – отмечается в публикации. В результате в Ишгле коронавирусной инфекцией заразились сотни туристов из Дании, Норвегии, Швеции и Германии.

Глава Министерства здравоохранения города Мангейм указал, что курорт стал «проблемой» для властей не только региона, но и других государств, пишет газета Die Welt. Так органы здравоохранения Исландии поместили Ишгль в список опасных территорий наряду с Ираном и китайской провинцией Хубэй.

В свою очередь губернатор федеральной земли Тироль отказывается признавать, что центром вспышки стал именно горнолыжный курорт. По его словам, местные экстренные службы сделали все возможное, чтобы остановить распространение инфекции.

Вена, Зоя Осколкова

Вена. Другие новости 18.03.20

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