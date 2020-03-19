Эрдоган назвал страны Запада неготовыми к эпидемии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что страны Запада не были готовы к вспышке коронавируса. По мнению турецкого лидера, эпидемия приведет к коренным изменениям на мировой арене.

Одной из главной причин кризиса на фоне пандемии является плохо проработанная система работы государственных служб, отметил президент Турции на пресс-конференции по итогам координационного заседания по противодействию пандемии в Анкаре.

«Страны Запада годами не заботились о своих гражданах, передав базовые государственные службы в ведение частного сектора. На самом деле это было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности», – цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Глава государства добавил, что некоторые европейские страны раньше были «пламенными сторонниками либерализма», а сегодня национализируют больницы и действуют из принципа «выживут те, кто сможет выжить».

«Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», – заключил турецкий лидер

При этом Эрдоган подчеркнул, что в Турции велась работа по отслеживанию эпидемиологической ситуации. Государственные службы также занимались распределением социальной и медицинской помощи для населения. В настоящее время турецкие ученые разрабатывают вакцину и лекарство от пневмонии COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 218 тысяч человек, 8810 скончались. Вылечились от COVID-19 более 84 тысяч. В Турции зарегистрирован 191 пациент с положительным результатом анализов на коронавирус, два случая закончились гибелью заболевших.

Анкара, Зоя Осколкова

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