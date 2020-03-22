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Воскресенье, 22 марта 2020, 10:56 мск

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США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки за шесть дней число зараженных коронавирусом нового типа выросло в семь раз. В результате страна оказалась на третьем месте в мире по числу инфицированных.

В общей сложности в США выявлено 26747 случаев заражения COVID-19. По этому показателю Соединенные Штаты уступают лишь Китаю и Италии, где более 81 тысяч и более 53 тысяч заболевших.

Больше всего инфицированных в Нью-Йорке – 12,3 тысячи человек. На втором месте Вашингтон –1793 случая COVID-19. Замыкает тройку Калифорния, где 1470 заболевших. COVID-19 выявлен во всех американских штатах.

Коронавирус стал причиной смерти 340 человек. Всего выздоровели 176 пациентов.

Американские власти ввели режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса нового типа 13 марта. В частности, Вашингтон запретил въезд в страну иностранцев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В мире заражены уже более 300 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались. В России, по последним данным, 306 заболевших.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 22.03.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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