В США из тюрем выпускают заключенных, чтобы не заразились

Власти сразу нескольких американских штатов стали отпускать на улицу осужденных за нетяжкие преступления. Поводом для таких действий стали опасения относительно распространения коронавирусной инфекции нового типа в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Издание пишет, что в первую очередь освобождению подлежат люди преклонного возраста, а также те, кто имеет проблемы со здоровьем. Также известно, что в Калифорнии, Нью-Йорке, Огайо и Техасе отменили свидания с заключенными, а также ограничили их передвижение по территории исправительных учреждений.
Эксперты отмечают, что сегодня в тюрьмах США находятся более 164 тыс. человек в возрасте старше 55 лет. Реальной возможности помочь им в случае заражения у персонала тюрем не будет. Нет и дополнительных мест для изоляции заболевших. По словам властей, выпускать будут только тех, кто не был осужден за тяжкие преступления.
На сегодняшний день в США подтверждено более 35 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В итоге страна оказалась на третьем месте в мире после материкового Китая (81454)и Италии (59138).
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 23.03.20
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