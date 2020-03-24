Странам Персидского залива предрекли серьезные экономические проблемы

В ближайшее время Саудовскую Аравию и страны Персидского залива ждут серьезные финансовые проблемы, считает колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг. «Нынешняя ценовая война на нефтяных рынках лишь ускорит приближение того момента, когда неустойчивой природе экономик стран Персидского залива будет предъявлен жестокий счет», – уверен эксперт.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), за четыре года чистая величина финансовых активов шести монархий Персидского залива сократилась приблизительно на 500 млрд долларов, составив 2 трлн долларов, указал Фиклинг. «Если пик в спросе на нефть не возникнет раньше 2040 года, оставшийся резерв, по мнению экспертов МВФ, закончится к 2034 году. А если нефть будет стоить 20 долларов за баррель, то эти активы закончатся еще быстрее, и казна этих стран опустеет уже в 2027 году», – уверен аналитик.

Кроме того, по оценкам эксперта, даже при цене за баррель нефти в 50-55 долларов золотовалютные запасы саудитов уже к 2024 году сократятся до размера пятимесячных расходов на импорт, что будет констатировать небывалый кризис. «Будущие поколения уже никогда не увидят того богатства, которым пользуется сегодня страны Персидского залива», – уверен колумнист.

Цены на нефть обрушились в начале марта после разрыва сделки ОПЕК+.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.03.20

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