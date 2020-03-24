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Вторник, 24 марта 2020, 17:14 мск

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В странах Европы из-за коронавируса опустели оружейные магазины

В Венгрии коронавирусная истерия показала себя в новом проявлении. В частности, люди столкнулись с затруднениями при покупке личного оружия. По словам молодого семьянина, 33-летнего Петера Рошташа, надеяться, что ему не придется прибегнуть к оружию, не приходится, однако он хотел бы иметь «ствол» под рукой. «Я лучше посмеюсь потом, чем окажусь в ситуации, когда из всех средств самообороных у меня будет только швабра», – приводит слова мужчины Reuters.

По данным Ассоциациии оружейных предприятий и владельцев специализированных магазинов Чехии, продажи оружия выросли двукратно. Как передает агентство, сегодня в Чехии и Венгрии проживает не более 10 млн людей, из которых не более 300 тыс. человек обладают правом на владение оружием.

Стоит отметить, что ношение травматического пистолета в Венгрии не требует особого разрешения. «Наши продажи выросли в пять раз. Если бы у нас было больше оружия с резиновыми пулями, мы бы продали в 15 раз больше, но товар закончился», – констатировал владелец магазина Габор Вашш.

Будапешт, Иван Гридин

Будапешт. Другие новости 24.03.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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