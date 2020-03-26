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Четверг, 26 марта 2020, 11:04 мск

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В Китае ищут «нулевого пациента»: впервые коронавирус выявили у продавщицы креветок

Китайские журналисты пытаются отыскать первого человека, заболевшего коронавирусом нового типа. Известно, что впервые инфекцию диагностировали у продавщицы креветок на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане. Однако точно неизвестно, была ли она «нулевым пациентом». Об этом сообщает газета «Пэнпай», одно из ведущих изданий в Китае.

Представителям газеты удалось увидеть список первой группы зараженных, в него входят 27 человек. Женщина по фамилии Вэй первой обнаружила у себя симптомы тогда еще неизвестной болезни 11 декабря. Она торговала на рынке креветками и не могла себе позволить долгое лечение. Вэй обратилась в частную клинику неподалеку от дома, как всегда делала при недомогании.

Женщине поставили укол, но легче ей не стало. Курс лекарств, рекомендованных доктором, также не помог. Спустя неделю она пришла в больницу «Сехэ» (Wuhan Union Hospital) при Хуачжунском университете науки и технологии. Доподлинно неизвестно, где Вэй заразилась коронавирусом и является ли она «нулевым пациентом», к которому инфекция была передана от животного-носителя.

В конце декабря Комитет по здравоохранению города Ухань подчеркивал, что вирус не передается от человека к человеку, что позднее было опровергнуто. Известно, что из 27 человек первой группы инфицированных только трое не имели никакой связи с рынком морепродуктов. Один из них – мужчина по фамилии Чэнь, который ощутил первые симптомы 16 декабря.

Примечательно, что этот пациент утверждает, что не имеет отношения к рынку, он не контактировал с работниками и не был там в течение двух недель до проявления болезни. Более того, его семья не пользовалась средствами защиты, но ни один из них не был инфицирован, как и водитель, который сопровождал его в больницу.

По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом нового типа приближается к полумиллиону. Более 21 тысячи человек скончались. Инфекция распространилась в 175 странах и регионах.

Пекин, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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