Власти Сингапура пригрозили тюрьмой и штрафами за излишнее сближение

В Сингапуре тем, кто приближается к другим людям в общественном месте менее чем на один метр, грозит тюремное заключение. Об этом сообщает The Strait Times.

Новые правила были введены в целях борьбы с пандемией коронавируса. В частности, это касается очередей, где люди умышленно приближаются к другим. Вторжение в «личную зону» будет караться штрафом в размере 10 тысяч долларов или лишением свободы на срок до шести месяцев.

Также большие штрафы грозят организациям и предприятиям, если руководство не обеспечит места для работников на расстоянии минимум в один метр.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заразились более 533 тысяч человек в 176 странах и регионах. 24 тысячи человек скончались от COVID-19. В Сингапуре коронавирус подтвержден у 683 человек, умерли двое заболевших.

Сингапур, Зоя Осколкова

Сингапур. Другие новости 27.03.20

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