российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 марта 2020, 11:22 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Власти Сингапура пригрозили тюрьмой и штрафами за излишнее сближение

В Сингапуре тем, кто приближается к другим людям в общественном месте менее чем на один метр, грозит тюремное заключение. Об этом сообщает The Strait Times.

Новые правила были введены в целях борьбы с пандемией коронавируса. В частности, это касается очередей, где люди умышленно приближаются к другим. Вторжение в «личную зону» будет караться штрафом в размере 10 тысяч долларов или лишением свободы на срок до шести месяцев.

Также большие штрафы грозят организациям и предприятиям, если руководство не обеспечит места для работников на расстоянии минимум в один метр.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заразились более 533 тысяч человек в 176 странах и регионах. 24 тысячи человек скончались от COVID-19. В Сингапуре коронавирус подтвержден у 683 человек, умерли двое заболевших.

Сингапур, Зоя Осколкова

Сингапур. Другие новости 27.03.20

Землетрясение в Хорватии: на восстановление уйдет семь лет. / Дефицит туалетной бумаги спровоцировал засор канализации в США. / Во время эпидемии в Сербии активизировались мошенники: под ударом – пенсионеры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Беседки в аренду и закрытые аттракционы – как парки будут работать в «путинские каникулы»

Сотрудников эко-молла «Гранат» заставляют покупать марлевые повязки по 70 рублей за штуку

Психолог о легкомысленном отношении к коронавирусу: «Сейчас у людей стадия отрицания, дальше будет гнев»

«Ситуация меняется не в лучшую сторону»: власти Москвы не исключили продление «карантинных каникул»

В России возник небывалый ажиотаж на товары для дачи – сказался запрет на выезд за рубеж

Дефицит туалетной бумаги спровоцировал засор канализации в США

Врач подтвердил коронавирус у Льва Лещенко и рассказал о состоянии артиста

В России хотят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Коронавирус из Китая,