Число зараженных коронавирусом в мире превысило 597 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 597 тысяч 300 человек. Таковы данные центра системных наук и инженерии (CSSE) Университета Джона Хопкинса (JHU).

По заболеваемости лидируют США: на данные момент в стране зафиксировано более 104 тысяч 660 заболевших, умерли 1 тысяча 706, справились с инфекцией 890.

В Италии уже почти 86,5 тысяч заболевших, 9 тысяч 134 из них умерли, 10 тысяч 950 излечились.

В Китае – без малого 82 тысячи: за сутки здесь выявлено 54 новых случая – все завозные. От коронавируса в стране погибли 3 тысячи 299 человек, вылечились 75 тысяч 98.

В пятерку самых неблагополучных также входят Испания (заболели 65 тысяч 710, смертность – 8%) и Германия (50 тысяч 871 инфицированный, смертность 0,7%).

В России, по данным JHU, инфекция выявлена у 1 тысячи 36 человек, умерли 4, выздоровели 45.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.03.20

Коронавирус за сутки убил почти 1000 итальянцев. / Медики выявили существенные риски для здоровья будущих покорителей Марса. / Антропологи выяснили рацион европейских неандертальцев. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»